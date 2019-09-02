В Украине ожидают прибытия около 40 тыс. паломников-хасидов, на празднования иудейского Нового года (Рош-ха-Шана). Наиболее оживленные маршруты ожидаются через Киев, Одессу и Винницу. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По предварительным оценкам, в 2019 году с 23 сентября по 4 октября в мероприятиях примут участие около 40 тыс. паломников из многих стран мира, наиболее интенсивное перемещение паломников будет происходить через Киев, Одессу и Винницу. Особое внимание будет сосредоточено на организации безопасности паломников в городе Умань", - цитирует главу ГСЧС Николая Чечеткина пресс-служба ведомства в понедельник, после встречи с израильской делегацией во главе с послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом.

В Госслужбе отметили, что будет осуществляться координация с правоохранительными органами и местными органами власти. В период с 23 сентября по 4 октября подразделения черкасского гарнизона будут нести службу в усиленном режиме, а для решения вопросов экстренной санавиации будет привлечен вертолет ГСЧС в медицинском варианте.

Как сообщала "Страна", в Умани хасиды, которые приехали праздновать еврейский Новый год, подожгли деревянный крест, установленный местными жителями. Перед этим произошла драка между ультраортодоксами и горожанами.

Отметим, что Нью-Йорк страдает корью из-за хасидов, посетивших Украину.