В понедельник, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с военной службы экс-начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

"Уволить генерала армии Украины Муженко с воинской службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - сказано в тексте указа №645/2019.

Отметим, что Виктору Муженко 57 лет. Он был назачен начальником Генштаба – главнокомандующим ВСУ в июле 2014 года. В 2015 году ему было присвоено звание генерала армии Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил 21 мая главой Генштаба Руслана Хомчака. Кроме того, Зеленский уволил с этой должности Виктора Муженко, который возглавлял Генеральный штаб Украины с июля 2014 года.

А 27 мая Муженко сообщил, что он подал рапорт министру обороны Степану Полтораку и передал дела своему преемнику Руслану Хомчаку.