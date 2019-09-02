Несмотря на то, что недавно полиция Киева поймала банду мошенников, выманивавших деньги у пожилых людей под разными вымышленными предлогами, подобный случай с "разводом" стариков произошел вновь. Об этом "Страна" узнала из собственных источников в МВД.

Вчера, 1 сентября, очередной "внук лейтенанта Шмидта" посетил 80-летнюю жительницу дома на улице Яготинской в Киеве. Он разыграл перед бабушкой старую комедию, что он якобы друг ее внука (у пенсионерки действительно есть внук и преступник знал его имя), дескать внук попал под машину, находится в больнице, нужна срочная операция, а врачи без денег не берутся оперировать.

Перепуганная бабушка вынесла в конверте все свои сбережения за последние несколько лет. Всего пенсионерка отложила "на черный день" около 20 тысяч гривен, которые поддавшись на уловки, передала "другу внука". Как и многие жертвы подобного обмана она поверила мошеннику, что внуку звонить нельзя, так как "он в реанимации". Когда позже живой и здоровый внук вышел на связь, пенсионерка написала заявление в полицию о мошенничестве.

Отличительной чертой подобных преступлений, со слов оперативников, является то, что визитеры специально меняют внешность: клеят бороду и усы, натягивают кепку на лицо и, поэтому, их словесный портрет получается неинформативный. Потому даже в случае задержания многие старики попросту не могут четко опознать своих обидчиков.

Напомним, что мошенники оформили в киевской больнице кредит на имя женщины, которая об этом даже не подозревала.

Также мы писали о том, что в Киеве посадили мошенника, который устроил фиктивный обменник, откуда пытался сбежать с 50 тысячами евро.