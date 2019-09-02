В комитете Рады рекомендовали направить законопроекты Зеленского об изменении Конституции в суд
В парламентском комитете по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовали Верховной Раде направить в Конституционный суд семь законопроектов президента Владимира Зеленского, касающихся изменения Конституции. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Раде в понедельник, 2 сентября.
В частности, нардепам предложено поддержать законопроекты:
- №1013 об отмене адвокатской монополии;
- №1014 о закреплении полномочий президента назначать на должности и увольнять директоров НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы;
- №1015 о законодательной инициативе народа;
- №1016 об уполномоченных по правам человека (омбудсменах) Верховной Рады;
- №1017 об уменьшении числа депутатов Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы;
- №1027 о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народных депутатов;
- №1028 о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады.
Теперь в парламенте Украины могут проголосовать за направление этих законопроектов на рассмотрение КСУ, а в случае положительного решения судей, в парламенте смогут начать процедуру их голосования.
Мы разбирались, как Зеленский Конституцию менять собрался.
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