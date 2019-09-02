В парламентском комитете по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовали Верховной Раде направить в Конституционный суд семь законопроектов президента Владимира Зеленского, касающихся изменения Конституции. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Раде в понедельник, 2 сентября.

В частности, нардепам предложено поддержать законопроекты:

Теперь в парламенте Украины могут проголосовать за направление этих законопроектов на рассмотрение КСУ, а в случае положительного решения судей, в парламенте смогут начать процедуру их голосования.

Мы разбирались, как Зеленский Конституцию менять собрался.