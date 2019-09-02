В Голосеевском районе Киева водитель грузовика умер во время движения автотранспорта. Об этом сообщает Эспрессо в понедельник, 2 сентября.

По словам свидетелей происшествия, во время движения водитель стало плохо, авто потеряло управление и столкнулось с отбойником. Очевидцы вызвали скорую, но спасти мужчину не удалось, он умер.

Фото: espreso.tv

На месте работают патрульные. По улице Академика Заболотного в сторону Столичного шоссе образовалась пробка на несколько километров.

Напомним, что в Киеве были аналогичные случаи. Например, водитель умер за рулем авто из-за передозировки. Также в столице внезапно скончался водитель такси. Умершему было около 50 лет. Он таксовал на собственном автомобиле и вез очередного пассажира. Проезжая мимо рынка "Юность" он сбросил скорость, остановил автомобиль и схватился за сердце. Приехавшие врачи констатировали смерть.