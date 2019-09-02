В понедельник, 2 сентября, новоназначенный министр здавоохранения Украины Зоряна Скалецкая представила коллективу своих советников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

На встреча также Скалецкая призвала коллектив министерства продолжать правильные начинания предыдущей команды и совместно начать реализацию инициатив президента и Кабмина.

Сообщается, что в ближайшее время состоятся встречи министра с каждым структурным подразделением Минздрава Украины с презентацией планов и приоритетов на первые 100 дней работы.

Как пишет "Украинская правда", советниками Скалецкой стали:

Ольга Голубовская - внештатный главный специалист Минздрава при Раисе Богатыревой. Человек из группы влияния Петра Багрия. Руководила направлением "Инфекционные болезни". Продвигала пегилированные интерфероны для лечения гепатита С, единственным поставщиком этих препаратов был монополист Петр Багрий.

Александр Чумак - человек из группы влияния Петра Багрия, является совладельцем компании "ИнтерХим", которая в свое время массово производила препараты с содержанием "кодеина", имеющим наркотический эффект. Гослекслужба предупреждала фармпроизводителя о необходимости взять под контроль производство этих препаратов. Был помощником нардепа Олега Мусия, который во времена Богатыревой возглавлял Общественный совет при Минздраве.

Дмитрий Раимов - политтехнолог, основатель "Свободной школы журналистики", основатель Агентства кризисных коммуникаций "НЕТ".

Михаил Загрийчук - врач-хирург, научный сотрудник в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова НАМН Украины.

Андрей Гук - заместитель директора Государственного учреждения "Институт нейрохирургии имени академика А.П. Ромоданова НАМН Украины". Активный общественный и политический деятель, член политической партии "Свобода", эксперт в здравоохранении.

Андрей Семиволос - главный врач в АПЗ "Киевский городской детский диагностический центр". В 2014 году на Семиволоса подал в суд тогдашний руководитель Национального института рака Игорь Щепотин за посты врача в Facebook. Щепотин требовал 50 000 гривен моральной компенсации за критику в его адрес.

Елена Симоненко - старший проектный менеджер по децентрализации Офиса реформ Кабинета Министров Украины.

Скриншот: Facebook/ Міністерство охорони здоров'я України

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что известно о новом министре здравоохранения Зоряне Скалецкой. В частности, что она - бывшая супруга экс-нардепа от БПП Александра Черненко и медицинская активистка времен Ульяны Супрун.

Также мы писали, что в конце августа бывший министр здравоохранения Богатырева вернулась в Киев и сразу попала в полицию. Сейчас ее под залог выпустили из СИЗО. "Страна" писала о том, как Остров Свободы и глупость прокуроров позволили экс-главе Минздрава вернуться в Украину.