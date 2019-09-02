В понедельник, 2 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 25,2875 грн/$1 с 25,145 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Сообщается, что котировки гривни к окончанию торгов на межбанке составили 25,28-25,295 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 2 сентября снизился до 25,2531 грн/$1 с 25,1542 грн/$1.

Что касается Нацбанка, он установил курс гривни по отношению к доллару на 3 сентября на уровне 25,263473 грн/$1, в то время как в предыдущий день он составлял 25,144111 грн/$1.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский прогнозирует, что доллар подскочит до 30 гривен. По его мнению, Нацбанк по указанию экс-президента Порошенко и экс-главы НБУ Гонтаревой так хочет подставить новое правительство, "заложив бомбу замедленного действия", искусственно занизив курс.

Также мы писали, что украинские банкиры сообщили, что в начале сентября не ожидается большая активность на безналичных торгах.