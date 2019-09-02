Экс-нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко претендует на должность заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова, который сохранил свой пост в Кабмине. До того он числился советником главы МВД.

Об этом свидетельствует его декларация за 2018 год, загруженная в реестр 1 сентября 2019 в 21:46.

Согласно опубликованным данным, Геращенко подал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя главы МВД.

Геращенко - многолетний советник Арсена Авакова, который возглавляет МВД с февраля 2014-м. Представители гражданского общества и активисты неоднократно проводили акции протеста с требованием его отставки. Отметим, что скандальный сайт "Миротворец" создан по инициативе как раз Геращенко.

Фото: public.nazk.gov.ua

Как сообщала "Страна", Геращенко до выборов заявил, что не будет идти в Раду, а уйдет в институт. Вместе с тем тогда он добавил, что не уходит из политики.

Отметим, что в апреле Антон Геращенко назвал Авакова "гарантом Конституции".