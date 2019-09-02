Правоохранители установили, кто бросил на территорию львовской школы № 24 игрушку, похожую на пластилин зеленого цвета. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Хулиганом оказался тринадцатилетний львовянин, который был в гостях у своего товарища.

Ранее СМИ передавали, что 2 сентября во двор школы швырнули камень и слайм (игрушка, известная как лизун, делается на основе клея, по составу похожа на пластилин - Ред.). Однако прибывшие на место инцидента следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции, работники ювенальной превенции, участковый офицер полиции и представители других служб установили, что подросток бросил игрушку.

Фото: lv.npu.gov.ua

"С балкона, расположенного на третьем этаже дома, подросток бросил на территорию школы предмет, похожий на пластилин зеленого цвета - это такая игрушка. Как пояснил парень, это он сделал ради развлечения", - сказал и.о. начальника Главного управления Нацполиции Львовщины полковник полиции Тарас Сабанюк.

Несовершеннолетний будет опрошен в присутствии родителей. Сейчас решается вопрос правовой квалификации события.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове суд арестовал двух подростков, которые чуть не забили ногами случайного прохожего.

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