Минздрав на последние заседания правительства Гройсмана подал проект изменений в постановление Кабмина с целью легализации медканнабиса в стране, однако министр внутренних дел Арсен Аваков не согласовал рассмотрение. Об этом сообщила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун журналистам во время акции прощания с командой Минздрава #ДякуюСупрун, передает Интерфакс-Украина в понедельник, 2 сентября.

"Мы на последнее заседание правительства подали изменения в постановление, чтобы медицинский каннабис был доступен для пациентов. Все согласовали - СБУ, МЭРТ, Минфин, мы. Единственный, кто заблокировал, это был Аваков и МВД", - сказала Супрун.

По ее словам, легализация медканнабиса не требует внесения изменений в Уголовный кодекс. "Дважды мы передавали и дважды они отказались, ведь, по их словам, надо было изменить Уголовный кодекс. Это неправда, потому что это медицинский каннабис и его, как и другие наркотики, используемые в качестве лекарств, может контролировать Гослекслужба",- сказала она.

Напомним, что Разумков сообщил о глубоких дискуссиях внутри "Слуги народа" насчет гей-браков и марихуаны.

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