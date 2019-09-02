Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на совещании с руководством парламента, правительства и правоохранителей заявил, что уверен в том, что новая власть сможет "всех победить, а если нет, то нет". Об этом свидетельствует видео, опубликованное в YouTube.

Владимир Зеленский, подводя итоги встречи, обратился к молодому правительству и выразил уверенность в будущей совместной плодотворной работе.

"И, наконец, молодое правительство. Я уверен, что мы все сможем работать вместе и обязательно всех победим. И даже не хочу говорить "а если нет..." То... нет. Нет, я уверен, что все будет хорошо", - сказал Владимир Зеленский.

Видео: YouTube/ Fin Joker

Напомним, во время первого заседания 29 августа Верховная Рада 9 созыва проголосовала за новый состав Кабинета министров. Его первое заседание проходило сегодня, 2 сентября. При этом Кабмин отключил прямую трансляцию. Отныне министры будут заседать в закрытом режиме.

Также мы писали, что после возвращения из Польши Зеленский созвал на экстренное совещание силовиков, руководство Рады и Кабмина.