На первом заседании второй сессии Верховная Рада планирует отменить депутатскую неприкосновенность и направить в Конституционный суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон. Об этом сообщает "Украинская правда".

Как передает издание, планами парламентариев поделился спикер Дмитрий Разумков во время брифинга в Киеве.

"Завтра он будет внесен (проект закона №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов. - Ред.). Я уверен, что мы не нарушаем ни одного закона. В первом чтении его поддержали 363 нардепов. Я уверен... я надеюсь , что завтра они так же, а может, и больше поддержат эту инициативу", - сказал Разумков.

Он добавил, что в повестке дня будут еще 7 законопроектов, связанных с изменениями в Конституцию. Рада их рассмотрит и направит в Конституционный суд.

Так, нардепы должны рассмотреть следующие проекты законов:

Изменения в Конституцию вносятся голосами не менее чем 300 депутатов.

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