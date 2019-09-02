Во вторник Рада рассмотрит 7 изменений Конституции, предложенных Зеленским
На первом заседании второй сессии Верховная Рада планирует отменить депутатскую неприкосновенность и направить в Конституционный суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон. Об этом сообщает "Украинская правда".
Как передает издание, планами парламентариев поделился спикер Дмитрий Разумков во время брифинга в Киеве.
"Завтра он будет внесен (проект закона №7203 о внесении изменений в статью 80 Конституции относительно неприкосновенности народных депутатов. - Ред.). Я уверен, что мы не нарушаем ни одного закона. В первом чтении его поддержали 363 нардепов. Я уверен... я надеюсь , что завтра они так же, а может, и больше поддержат эту инициативу", - сказал Разумков.
Он добавил, что в повестке дня будут еще 7 законопроектов, связанных с изменениями в Конституцию. Рада их рассмотрит и направит в Конституционный суд.
Так, нардепы должны рассмотреть следующие проекты законов:
- №1013 (об отмене адвокатской монополии);
- №1014 (о праве президента образовывать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав ГБР и НАБУ);
- №1015 (о предоставлении народу права законодательной инициативы);
- № 1016 (об уполномоченных Верховной Рады);
- №1017 (об уменьшении количества нардепов до 300);
- №1027 (о лишении нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство);
- №1028 (о консультативных, совещательных и других вспомогательных органах Верховной Рады).
Изменения в Конституцию вносятся голосами не менее чем 300 депутатов.
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