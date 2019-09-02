Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому правительству дать старт масштабному процессу приватизации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина.

Зеленский на совещании с участием представителей парламента и Кабмина 2 сентября заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук и министр экономики Тимофей Милованов должны сформировать перечень стратегических государственных предприятий, которые приватизированы не будут. Что касается тех, которые в него не войдут, они должны быть подготовлены для приватизации с привлечением инвестиционных советников. Первый конкурс должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.

Он также поручил передать в 1 декабря 2019 года около 500 госпредприятий Фонда государственного имущества для малой приватизации, для дальнейшей продажи через систему "Prozorro. Продажи".

Сообщается, что также парламент должен отменить существующий перечень стратегических предприятий. Президент обозначил срок, в который это должно быть сделано: до 1 октября текущего года.

Напомним, Офис Зеленского объявил о планах приватизации украинских государственных банков.

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