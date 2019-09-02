В Калифорнии у побережья округа Вентура, где в 2018 году пылали леса, произошел пожар на судне. По предварительным данным, пропали без вести по меньшей мере 34 человека. Об этом передает KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.

При этом, по информации Береговой охраны США, в результате ЧП пострадали более 30 человек, несколько членов экипажа были спасены, а о жертвах не сообщается. На место выехали спасательные службы, которые проводят эвакуацию пассажиров.

Как сообщала "Страна", ураган Дориан обрушится на США. В четырех штатах уже объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что этот ураган может стать мощнейшим в истории США. "Дориан" достиг побережья Багамских островов 1 сентября. К вечеру 2 сентября стихия приблизится к Флориде, принеся с собой "угрожающие жизни людей штормовые волны и сильные дожди".