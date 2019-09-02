2 сентября полицейские Лозовского района Харьковской области обнаружили на полигоне мусорных отходов труп женщины со следами насильственной смерти. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о теле на свалке с резаной раной шеи поступила в Лозовской отдел полиции около 06:35. На место происшествия выехали руководители ГУ НП в Харьковской области, следственно-оперативная группа и эксперты.

Полицейским удалось быстро установить личность погибшей. Ею оказалась 40-летняя жительница города Лозовая.

Фото: hk.npu.gov.ua

Правоохранители изъяли вещественные доказательства и сейчас выполняют неотложные следственные и розыскные мероприятия, чтобы установить свидетелей происшествия. Также решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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