В понедельник, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил нового госуполномоченного и заместителя главы Антимонопольного комитета. Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Так, указом №642 президент уволил Анну Артеменко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета. Указом №643 - назначил юриста Ольгу Пещанскую первым заместителем главы АМКУ. Указом №644 - сделал Ирину Копайгору государственной уполномоченной Антимонопольного комитета.

Отметим, что Ольга Пещанская родом из Кривого Рог. В прошлом она занималась организацией закупок в "АрселорМиттал Кривой Рог".С осени 2018 она владеет компанией "Закупочные решения". Кроме того, она контролирует "Стэм инжиниринг" (45%) и "Промпроектсервис" (94%).

Ирина Копайгора - доцент кафедры правового регулирования экономики в Криворожском экономическом институте при КНЭУ им. В. Гетьмана. В этом же вузе работает ее отец - Иван Копайгора, заведующий кафедрой правоведения. Именно он преподавал Зеленскому теорию государства и права, когда тот получал в этом университете юридическое образование.

Напомним, ранее глава АМКУ Терентьев предлагал Зеленскому уволить всех членов комитета, кроме себя.

Также мы писали, что Зеленский уволил трех топ-чиновников АМКУ.