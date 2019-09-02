В ЦИК Украины признали пять человек новоизбранными народными депутатами Украины. Они заменили парламентариев от "Слуги народа", которые выбрали должности в Кабинете министров. Новые парламентарии были очередными в избирательном списке политической партии "Слуга народа".

На состоявшемся в понедельник заседании Комиссия рассмотрела постановления Верховной Рады от 29 августа, которыми парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Дениса Малюська, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова, избранных на внеочередных выборах 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Слуг народа". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Украины.

Рассмотрев указанные постановления, Комиссия признала избранными народными депутатами Украины следующих по очередности кандидатов в народные депутаты Украины в избирательном списке указанной партии. А именно: Остапенко Анатолия Дмитриевича, включенного в избирательный список под № 130, Цыбу Татьяну Викторовну - № 131, Калаура Ивана Романовича - № 132, Гришину Юлию Николаевну - № 133, Руденко Ольгу Сергеевну - № 134.

"Также в связи с поступлением соответствующих документов ЦИК зарегистрировала указанных 5 народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Анатолий Остапенко родился 1 февраля 1968 года, образование высшее, директор ООО "АЛЬФАЮРКОНСАЛТИНГ", член партии "Слуга народа", проживает в Киеве.

родился 1 февраля 1968 года, образование высшее, директор ООО "АЛЬФАЮРКОНСАЛТИНГ", член партии "Слуга народа", проживает в Киеве. Татьяна Цыба родилась 15 апреля 1977 года, образование высшее, физическое лицо - предприниматель, беспартийная, проживает в Киеве.

родилась 15 апреля 1977 года, образование высшее, физическое лицо - предприниматель, беспартийная, проживает в Киеве. Иван Калаур родился 4 июля 1968 года, образование высшее, заведующий кафедрой Тернопольского национального экономического университета, беспартийный.

родился 4 июля 1968 года, образование высшее, заведующий кафедрой Тернопольского национального экономического университета, беспартийный. Юлия Гришина родилась 16 июня 1978 года, образование высшее, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета им.Тараса Шевченко, беспартийная.

родилась 16 июня 1978 года, образование высшее, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета им.Тараса Шевченко, беспартийная. Ольга Руденко родилась 29 мая 1979 года, образование высшее, менеджер по маркетингу ООО "Квартал 95", беспартийная.

Как сообщала "Страна", 3 сентября народных депутатов хотят лишить неприкосновенности. Также, по словам замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко из парламента могут "штук до 10 изменений в Конституцию отправить в Конституционный суд с 226 (голосами. - Ред.)". Другие законопроекты, по его мнению, парламент скорее всего не успеет рассмотреть.

Отметим, что депутат от "Слуги народа" предложил оставить в Раде только одну кнопку "за".