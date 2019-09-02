Сообщение первой леди страны Елены Зеленской в Instagram о том, что ее и Владимира Зеленского сын сегодня стал первоклассником, проиллюстрировано фотографией с использованием фотошопа.

Так, к фотографии, которая находится в базе поисковых систем и которой не менее трех лет, к фартуку на форме редакторы добавили изображение вышиванки. Исходное фото активно использую российские сайты для иллюстрации новостей о начале учебного года.

Снимок с Instagram Елены Зеленской. Фото: instagram.com

Исходная фотография и новости с нею. Фото: google.com

Напомним, что чета Зеленских отвела сына Кирилла в 1Б класс элитной школы и поскандалила с журналистами.

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