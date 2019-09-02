2 сентября в львовской школе №24 имени Марии Конопницкой во время торжеств в честь Дня знаний неизвестные бросили небольшой камень, попавший в представителя польского консульства. Об этом сообщает Zaxid.net.

Во время торжественной линейки в школе №24 с польским языком обучения из окна соседнего дома кто-то бросил небольшой камень и детскую желеобразную игрушку слайм. Камень угодил в сотрудника консульства Польши.

Брошенные во двор школы предметы. Фото: zaxid.net

Мэрия Львова незамедлительно выступила с осуждением хулиганства. Сразу после инцидента городской голова Андрей Садовой позвонил руководителю управления СБУ во Львовской области и потребовал отреагировать на эти события. "Сейчас совместно с правоохранителями проводится обследование района с целью поиска нарушителей правопорядка. Эти люди должны быть найдены и привлечены к ответственности", - заявил Садовой.

Вероятно, такая резкая реакция мэра связана с тем, что в школе присутствовали польские дипломаты.

Директор учебного заведения Луция Ковальская сказала, что написала заявление в полицию.

"Были все службы, я написала заявление в правоохранительные органы по этому инциденту. За 20 лет, которые я здесь работаю, никогда такого не было. Бывало, что выбивали окна, но чтобы во время празднования что-то такое сделали - это впервые", - призналась Ковальская.

Ранее "Страна" сообщала, что в Мукачево нервный сотрудник национальной лотереи бросал камни в полицию.

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