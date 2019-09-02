В Днепре 50-летний мужчина убил топором свою 43-летнюю супругу. Об этом сообщает 1 сентября отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Трагедия разыгралась примерно в 8:30. На линию "102" поступило сообщение от брата нападающего, что во дворе дома в Шевченковском районе Днепра он обнаружил тело женщины, накрытое простыней.

Полиция выехала на место происшествия, задержала злоумышленника и доставила его в отделение. Правоохранители выяснили, что накануне супруги распивали алкоголь и между ними вспыхнула ссора. Рассерженный мужчина схватил топор и ударил жену по голове. От полученной травмы она скончалась на месте.

Фото: dp.npu.gov.ua

По факту преступления в Шевченковском отделении полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения.

За убийство мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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