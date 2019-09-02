Президент Украины Владимир Зеленский поручил доложить директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артему Сытнику и директору Госбюро расследований (ГБР) Роману Трубе о ходе расследования по предоставленной господдержке производителям агропромышленного комплекса. Об этом он сказал на совещании с представителями правительства, парламента и правоохранительных органов в Киеве в понедельник, пишет Интерфакс-Украина.

"Прошу руководителей ГБР и НАБУ доложить о ходе расследования фактов помощи (предоставление господдержки - Ред.) предприятиям АПК. Прошу руководителя Счетной палаты сообщить о результатах аудита использования средств украинцев, которые подарили их богатейшим агробаронам", - сказал он на совещании с представителями правительства, парламента и правоохранительных органов в Киеве в понедельник.

В июле 2019 года президент Украины на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики предложил правоохранительным и антикоррупционным органам проверить и сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" (МХП), и выплаченных акционерам дивидендов.

"Мироновский хлебопродукт" - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен, соратник экс-президента Петра Порошенко Юрий Косюк.

Совет директоров агрохолдинга МХП в марте 2019 года одобрил выплату годовых дивидендов в размере $0,7492 за акцию за 2018 год, что приблизительно эквивалентно $80 млн и соответствует уровню предыдущего года.

Напомним, что в ЕС решили увеличить квоты на импорт украинской курятины и прикрыть схему друга Порошенко "обрезка Бэтмена".

Также в этом году олигарх Косюк за год купил 4 электрокара Tesla за 18 миллионов.