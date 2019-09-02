Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский попросил суд вернуть ему паспорт для выезда за границу. Об этом сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на адвоката журналиста Андрея Доманского.

По словам юриста, просьба уже оформлена надлежащим образом.

"Соответствующее ходатайство отправлено в суд", - сказал Доманский.

Как уточнил защитник, ходатайство о возврате Вышинскому паспорта было направлено в суд по почте. Для рассмотрения заявления суду потребуется определенное время.

Напомним, Апелляционный суд Киева отпустил Вышинского на свободу 28 августа под личное обязательство. Главред "РИА Новости" находился в СИЗО с мая 2018 года.

Вскоре после освобождения журналист рассказал своим коллегам, что во время содержания под стражей не подвергался пыткам, но психологически ему было тяжело. Также он признался, что сильно соскучился по горячей воде, которой в СИЗО не было.