Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о намерении руководства города обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ЛГБТ-парада, назначенного на 15 сентября. Об этом Кернес написал на своей странице в Facebook в понедельник

"Харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, в ответе за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение - обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда", - сообщил Кернес.

Он отметил, что ни одно подобное мероприятие в городе не проходило спокойно, без столкновений между участниками шествия и его противниками. По его мнению, Марш равенства, назначенный на 15 сентября, также может привести к беспорядкам и провокациям.

"В соцсетях организаторы ХарьковПрайда, назначенного на 15-е сентября, активно рекламируют это действо. С другой стороны - на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о его запрете, которая за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия. Знаю, что проведением ХарьковПрайда озабочены и силовики - в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада", - написал Кернес.

Фото: facebook.com

Напомним, в Харькове с 9 по 15 сентября запланирован ряд мероприятий, посвященных защите прав людей с нетрадиционной ориентацией, в том числе Марш равенства KharkivPride.

Также "Страна" писала, как в июне прошел ЛГБТ-парад в Киеве.