На брифинге после первого заседания новоизбранного Кабинета Министров его глава Алексей Гончарук объяснил, почему решил сделать собрание правительства закрытым для представителей СМИ. Об этом передает корреспондент "Страны".

Отвечая на вопрос сотрудника "Страны", премьер сказал, что просто хочет остановить показуху.

"Мы не решили закрыть заседание Кабмина, мы решили прекратить показуху", - заявил Гончарук.

Ранее "Страна" цитировала заявление главы Кабмина, согласно которому отныне практика закрытых заседаний правительства с последующим брифингом станет регулярной.

Мы также писали, что новый Кабмин первым делом ликвидировал экономическое подразделение Нацполиции, чтобы прекратить вмешательство силовиков в дела бизнеса.

Напомним, "Страна" внимательно следила за тем, как проходило первое заседание Кабинета министров Гончарука.