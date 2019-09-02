Жена исполнителя из группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова подала на развод. При этом у пары есть время забрать заявление до 10 сентября. Если этого не произойдет, брак будет расторгнут. Об этом сообщает ГазетаРу.

По данным StarHit, супруга артиста подала на развод еще в начале августа. Первое заседание по делу состоялось 20-го. После проведения беседы паре дали время на примирение.

"Понятно, что страсть уходит, так и случилось, - приводит слова источника, близкого к окружению супругов, издание. - Он (Григорьев-Апполонов - Ред.) пытался встряхнуть их брак, вернуть внимание жены. Но увы. У нее уже другая жизнь".

Их дети - 15-летний Иван и 11-летний Артемий - пока остались жить с отцом, но в момент, когда Григорьев-Апполонов отправится на гастроли, ребята могут поехать к маме. При этом супруги намерены решить вопрос о месте жительства мальчиков мирным путем.

"Оба работают над тем, чтобы сохранить дружеские отношения после расставания", - подчеркнул собеседник. В апреле 2019 года, на фоне слухов о разводе музыкант подтвердил, что они с Банковой решили взять паузу. Тогда он уточнил, что разводиться они не будут.

Андрей Григорьев-Апполонов и Марина Банкова. Фото: Gazeta.ru

Как сообщала "Страна", в 2017-м году экс-вокалист группы "Иванушки International" Олег Яковлев попал в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали двухстороннее воспаление легких.

Отметим, что вдова Олега Яковлева из "Иванушек International" обнародовала его последнюю песню в день похорон.