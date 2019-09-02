В Media Group Ukraine заявили, что принято решение приостановить издание газеты "Сегодня". 27 сентября 2019 года выйдет ее последний номер, пишет сайт холдинга.

Отмечается, что информационный бренд "Сегодня" сконцентрируется на развитии диджитал и ТВ-форматов. "В дальнейшем в режиме 24/7 мы по-прежнему будем предоставлять самую актуальную и важную информацию нашей аудитории на сайте и в теленовостях", - говорится в сообщении медиагруппы.

"Система сбыта печатной прессы практически разрушена, печать дорожает в валютном выражении, и тенденция к удорожанию сохранится. До читателей в регионах часто доходят позавчерашние (а то и недельной давности) новости. В последнее время ситуация только усугубляется, и мы приняли бизнес-решение – приостановить выпуск ежедневной газеты и сконцентрировать усилия на развитии сайта и теленовостей под брендом "Сегодня", - приводятся в сообщении слова директора Media Group Ukraine Евгения Бондаренко.

По словам гендиректора "Сегодня Мультимедиа" Андрея Романенко, за последние девять лет средненедельный охват газет (ежедневных + еженедельных) снизился на 52%. В то же время охват интернета вырос на 60%. "В Украине закрылось множество газет и журналов, оставшиеся игроки уже не могут поддерживать инфраструктуру, которая необходима для его существования. Целые сегменты рынка перестали существовать – обанкротились подписные агентства, закрылись сети продаж периодических СМИ. Особенно эти проблемы актуальны для удаленных регионов, городов с населением 50 тысяч минус, где газеты традиционно читали", - подчеркивает он.

По словам Романенко, всем сотрудникам будут обеспечены справедливые условия увольнения и предложены существующие в группе возможности для трудоустройства.

ООО "Медиа Группа Украина" – медиахолдинг, который объединяет национальный телеканал "Украина", телеканал "НЛО TV", "Индиго TV", тематические каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", "Региональную Медиа Группу" (каналы "Донбасс", "34 канал", "Сигма"), сейлз-хаус "Медиапартнерство", компанию "Диджитал Скринз" (OLL.TV, Xtra TV), продакшн-компанию "Теле Про" и холдинг "Сегодня Мультимедиа". Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

Напомним, что подписка на бумажные газеты и журналы в Украине на 2019 год резко упала.

Также мы писали о том, что Украина с октября откажется от бумажного документооборота.