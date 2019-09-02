В Киеве спустя полтора часа после старта закрытого заседания начался брифинг представителей Кабинета министров, на котором глава правительства сообщил о ликвидации управления по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом передает корреспондент "Страны".

К собравшимся журналистам, истомившимся в ожидании, вышел премьер-министр Алексей Гончарук. Он сказал, что теперь практика закрытых заседаний правительства с последующим брифингом будет постоянной.

Сам брифинг прошел быстро: "Это не пресс конференция. У меня нет намерения отвечать на все вопросы", - сказал Гончарук.

Фото: "Страна"

Затем Гончарук сообщил о ликвидации экономического отдела Нацполиции. Такое решение в Кабмине мотивировали тем, что УБЭП оказывал давление на бизнес.

Премьер явно торопился и сказал, что готов ответить буквально на несколько вопросов по теме ликвидации структуры Нацполиции, после чего удалился со словами: "Пошел работать".

"Страна" пристально следила за тем, как проходило первоае заседание Кабмина Гончарука.

Мы также ведем трансляцию начавшегося сегодня заседания согласительного совета Верховной Рады под председательством Дмитрия Разумкова.