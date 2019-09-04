Какой сегодня праздник

В среду, 4 сентября, в Украине отмечают День таможенного брокера, а в мире - День тхэквондо. На церковном календаре - Агафон Огуменник. Сегодня исполняется 34 года со дня смерти украинского поэта Василия Стуса, а американская певица Бейонсе празднует свое 38-летие.

Праздник в Украине

В стране с 1992 года отмечают день таможенных брокеров. В основном они оказывают клиентам помощь в совершении операций на таможне, при оформлении разрешительных документов на ввоз товаров.

Народные и церковные праздники

Православные вспоминают Агафоника Никодимийского, который пострадал за веру в IV веке. На народном календаре - день Агафона Огуменника. Считалось, что в этот день нужно охранять снопы от лешего, который их раскидывает. В лес наши предки старались не ходить. Также они приглядывались к облакам: если они рассеяны, то следующее утро будет ясным и холодным.

Международные праздники

В мире с 2006 года отмечают День тхэквондо. Родиной боевого искусства является Южная Корея. Впервые праздник отметили здесь же. 4 сентября 1994 года Международный олимпийский комитет в Париже включил тхэквондо в число олимпийских видов спорта. Поэтому датой праздника выбрали именно 4 сентября. Праздник отмечают проведением соревнований, показательных выступлений, а также концертов.

События и даты

В 1781 году немногочисленная группа испанских колонистов из 44 поселенцев основали в США город Лос-Анджелес, названный в честь в честь Девы Марии - Царицы Ангелов.

В 1837 году в Америке изобретатель Сэмюэл Морзе показал телеграф в работе. Однако первая телеграмма оказалась нечитаемой. Но Морзе не сдавался через полгода вместе с А. Вейлом разработал систему передачи букв точками и тире, ставшей известной в мире как код Морзе.

В 1888 году американский изобретатель и предприниматель Джордж Истмен запатентовал фотокамеру с катушкой пленки и зарегистрировал торговую марку "Kodak".

В 1932 году в Северном Ледовитом океане открыли архипелаг, который назвали Северная Земля.

В 1949 году родился украинский бизнесмен, политик, экс-президент киевского "Динамо", вице-президент УЕФА и почетный президент ФФУ Григорий Суркис, сегодня ему исполняется 70 лет.

В 1959 году в США в продажу поступили первые колготки.

В 1975 году – день рождения интеллектуальной телеигры "Что? Где? Когда?".

В 1991 году в Киеве над Верховной Радой впервые подняли желто-голубой стяг В этот же день приняли декларацию о государственном суверенитете Крыма.

В 1998 году основали транснациональную корпорацию "Google".

Сегодня исполняется 34 года со дня смерти украинского поэта Василия Стуса. Он скончался в карцере ВС-389/36 Пермской области в ночь на 4 сентября, проведя в заключении 5 лет и прибыв в лагерь особо строгого режима с пометкой "особо опасный рецидивист".

Снимок для дела № 47. Январь 1972 года

Американской R&B-звезде Бейонсе сегодня исполняется 38 лет. Вокалистка получила 20 наград "Грэмми" как сольная исполнительница и как участница группы Destiny’s Child. "Beyonce" стал самым продаваемым альбомом в истории iTunes Store. Годовой доход певицы составляет 81 миллион долларов, она заняла вторую позицию в рейтинге певиц с самым высоким доходом по версии журнала Forbes.

Именины

Сегодня День ангела у Афанасия, Александра, Алексея, Ивана, Михаила, Гавриила, Макара, Василия и Федора.