Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев сообщил о расставании с супругой, экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы Натальей Поклонской, передает РИА Новости.

"Чтобы бесконечно не престидижитировать публику, могу сказать, что на деле ничего тайного и уж тем более радикального нет", - сказал Соловьев.

По его словам, два лидера в семье - "гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла бы устаканиться". Он добавил, что ему нечего стыдиться и не в чем себя упрекать. "Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме", - сказал он.

Соловьев также отметил, что заявление Поклонской о тайных и радикальных переменах в личной жизни напомнило ему анекдот об иностранце, рассказывавшем анекдот про лягушку: "На ля начинается, на гушка заканчивается". Он добавил, что предоставил Поклонской самой выбирать дальнейший путь, расставлять приоритеты и определяться по жизни.

Фото: piter.tv

Поклонская вышла замуж за Соловьева в августе 2018 года, тогда он работал руководителем рабочего аппарата федерального омбудсмена. 30 августа депутат рассказала о радикальных переменах в личной жизни, отметила, что пока намерена сохранить в тайне то, о чем "никто не догадывается".

Серьезные разногласия между супругами обозначились в июле 2019 года. В интервью Иван Соловьев подтвердил, что одно время его жена была в духовной ловушке у лидера "царебожнников" - секты схиигумена Сергия (Романова), но потом разорвала с Сергием все отношения. В ответ на заявление мужа Поклонская пригрозила, что отныне будет подавать в суд за любые свидетельства о ее якобы "царебожном" прошлом. На 17 июля Поклонская назначила пресс-конференцию, где пообещала рассказать об ее истинных взаимоотношениях с общиной Сергия (Романова), но за день до мероприятия отменила его. А Соловьев заявил, что его супруга никогда не состояла ни в какой секте - тем самым он опроверг свои же собственные слова.

Брак с Соловьевым для Поклонской был второй по счету. Она носит фамилию первого мужа и воспитывает рожденную от него дочь.

Также скандальная экс-прокурор рассказывала о любви к "Сватам" и об отношении к Зе.