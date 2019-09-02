Во время заседания парламентского комитета по вопросам правовой политики народный депутат от "Оппозиционной платформы" Александр Пузанов заявил, что снятие депутатской неприкосновенности должно проходить без нарушения законодательства, его поддержал сопредседатель фракции Юрий Бойко. Об этом сообщает официальный сайт политсилы.

При рассмотрении законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности Пузанов отметил, что поддержит снятие, только если будут соблюдены все нормы законодательства.

"Мы должны учитывать наличие или искусственное создание оснований для дальнейшего обжалования того решения, которое примет Верховная Рада по этому вопросу. Лично я выступаю за снятие депутатской неприкосновенности и готов проголосовать за этот законопроект – и здесь, на заседании комитета, и в зале Верховной Рады. Но я буду за это голосовать только в том случае, если буду понимать, что мы с вами поступаем по закону и не нарушаем регламент Верховной Рады", – подчеркнул парламентарий.

По его мнению, к сегодняшнему дню накопилась критическая масса претензий к юридической чистоте законопроекта. Поэтому он и голосовал против него.

"...Я голосовал против и буду письменно излагать свое особое мнение. Призываю коллег присоединиться к моей позиции", - отметил Пузанов.

Позицию однопартийца разделяет Бойко. Политик сказал, что нельзя снимать неприкосновенность с депутатов, не снимая ее с президента и судей.

"Кроме юридических проблем с законопроектом о снятии депутатской неприкосновенности, есть еще и моральные. Когда мы голосовали за этот законопроект в первом чтении, было понятно, что неприкосновенность также будет снята с президента и судей. И это был бы хороший сигнал для общества. Если же снимать неприкосновенность только с депутатов, то их можно будет "нагибать". Поэтому мы готовы поддержать снятие неприкосновенности, но со всех", - заявил парламентарий.

Напомним, сегодня, несмотря на сопротивление оппозиции, комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины о снятии неприкосновенности с нардепов.

Завтра парламент планирует одобрить этот законопроект.