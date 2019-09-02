Новый Кабмин первым делом ликвидирует экономическое подразделение Нацполиции, чтобы прекратить вмешательство силовиков в дела бизнеса. Такое заявление в начале заседания Кабмина в понедельник, 2 сентября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы сегодня получили от МВД проект, в соответствии с которым ликвидируется экономическое подразделение в Национальной полиции, то есть, полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса", - пояснил премьер.

Кроме того, Гончарук заявил, что ожидает 5%-го роста экономики страны уже в 2020 году.

"За последующие пять лет мы должны поработать так, чтобы экономика выросла как минимум на 40%. Для этого мы в следующем году должны вырасти на 5% и во все последующие - как минимум по 7% в год", - сказал Гончарук.

Отметим, что по завершению закрытого заседения правительства Гончарук подтвердил ликвидацию ведомства.

"Мы ликвидировали экономическую часть в Нацполиции. УБЭП - все", - сказал он, уточнив, что в дальнейшем необходимо внести изменения в законодательство для определения подследоственности этих преступлений.

"Этого недостаточно, но это первый шаг и он символичен", - добавил Гончарук.

Как сообщалось ранее со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова, правительство поддержало инициативу МВД о ликвидации департамента защиты экономики в составе Нацполиции и о переводе специалистов в Службу финансовых расследований (СФР).  Решение об этом было объявлено на коллегии МВД еще 23 августа. То есть задолго до формирования нового Кабмина

Ранее "Страна" писала о том, что Гончарук хочет, чтобы украинки больше рожали, чем украинцы умирали.

Также мы сообщали, что Гончарук поставил задачу за пять лет выйти на уровень ВВП 2013 года.

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