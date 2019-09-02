В Международной федерации футбола (ФИФА) огласили список претендентов на звание лучшего игрока 2019 года "The Best FIFA Football Awards". Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Среди мужчин звание лучшего игрока будут оспаривать защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и бомбардир "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Они же претендовали на титул лучшего футболиста в Европе минувшего сезона.

Криштиану дважды становился обладателем этой награды. При этом 34-летний игрок четвертый год подряд попадает в тройку номинантов премии.

Имя победителя будет объявлено 23 сентября. Церемония состоится на стадионе "Сан Сиро" в Милане. Прошлогодним победителем стал полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич.

Фото: fifa.com

Как сообщала "Страна" в 2018 году, награду фейр плэй получил игрок, пошедший на собственную операции ради больного лейкемией.

А лучшими болельщиками были признаны приехавшие на ЧМ-2018 любители футбола Перу. Они просто убирали за собой. Отметим, что на The Best FIFA Football Awards 2018 Лионель Месси впервые проголосовал за Криштиану Роналду..