Главный военный прокурор Анатолий Матиос, которого 2 сентября уволил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, попрощался с коллегами и ведомством. Соответствующий пост он разместил на Facebook.

Матиос с изрядной долей пафоса поблагодарил тех, кто все годы работы в прокуратуре трудился рядом с ним.

"Единственное, что хочу сказать - это большое спасибо всем, кто был и служил со мной рядом! Тем офицерам, кто все эти пять лет войны нес огромный груз службы в рядах военной прокуратуры!" - написал уволенный чиновник.

Скриншот: Facebook/ MatiosAnatolii

Любопытно, что прощальный пост он проиллюстрировал фотографиями приказа о своем увольнении и перстня царя Соломона, которого почему-то на еврейский манер назвал "Шломо".

Матиос объяснил читателям, почему вдруг вспомнил о "перстне Шломо".

"Напомню - у царя Соломона (на иврите Шломо) был перстень с надписью "И это пройдет!" Я всегда по жизни и в своей карьере об этом помнил и буду помнить в дальнейшем! А всем, кто читает мою страницу - и друзьям но не друзьям тоже хочу напомнить о кольце Шломо!" - сказано в посте.

Фото: Facebook/ MatiosAnatolii

Закончил свое послание экс-прокурор на такой же приподнятой ноте, с которой и начал его: "Честь имею".

Тяга к символике у Матиоса отмечается давно. "Страна" приводила объяснения чиновника смысла его татуировки на правом плече в виде огромной совы.

Также мы писали о публикации Матиосом в соцсети картины, где он изображен в образе казака курящим трубку на берегу Ганга.