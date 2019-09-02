Не списывать, быть самостоятельными и становиться личностями - такие советы первоклассникам дал президент Украины Владимир Зеленский в первый день нового учебного года. Свои советы, которые глава государства назвал не ментроскими, а человеческими, он изложил на своей странице в соцсети.

"Вас ждут интересные годы жизни. Позвольте дать вам несколько советов. НЕ менторских, а сугубо человеческих:

Никогда не думайте: "Это мне в жизни вообще не понадобится". Поверьте, я знаю, о чем говорю.

Не списывайте Будьте самостоятельными.

Не стесняйтесь, если единственные в классе сделали "домашку" Будьте личностями.

Не забывайте после пятницы бутерброды в портфеле.

Уважайте своих учителей. Они будут для вас вторыми родителями.

Помогайте одноклассникам. Кто-то станет для вас другом на всю жизнь, а с кем вы, возможно, даже создадите семью.

И помните: оценки - это хорошо, но они - не главное. Когда вы закончите школу, в аттестате НЕ БУДЕТ строки "Порядочность и человечность". Но я верю, что у каждого из вас из этого "предмета" будет твердая 12-ка!" - написал в соцсети Зеленский.

Фото: facebook.com

Напомним, сегодня 6-летний сын Владимира и Елены Зеленских, Кирилл, пошел в первый класс. Он будет учиться в ш обучения стоит почти $13 000.

Также мы сообщали, что чета Зеленских отвела сына Кирилла в 1Б класс элитной школы и поскандалила с журналистами.