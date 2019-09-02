Сотрудник департамента Кабмина по связям с общественностью Игорь Конопацкий заявил "Стране", что ни в одной стране Европы заседания правительства не проводятся в присутствии прессы.

По его мнению, новый состав правительства, видимо, решил учесть зарубежный опыт и также отказаться от практики открытых заседаний Кабмина.

"Нет ни одной страны в мире, где пресса присутствует на заседании правительства. Например, в Европарламенте вообще аккредитация платная. В странах Европы журналистов не пускают на заседание правительства. Когда мы общаемся с зарубежными госслужащими, то немцы, англичане, французы - они в шоке от нас. Говорят: "У вас пресса на Кабмине?! Вы что, клоуны? Вы работаете или на камеры позируете?!" И они правы. Может, новый Кабмин решил учесть этот опыт", - поделился своим мнением Игорь Конопацкий.

Вот лишь некоторые из государств мира, на заседаниях правительств которых присутствуют журналисты:

Британия

Россия

Видео: youtube.com/RT на русском

Казахстан

Видео: youtube.com/Телеканал Астана / Astana TV

Турция

Видео: youtube.com/euronews (на русском)

Франция

Видео: youtube.com/CGTN Français

Как сообщала "Страна", в Кабмине отключили трансляцию заседаний. Отныне министры будут заседать в закрытом режиме.

Напомним, что в понедельник, 2 сентября 2019, проходит первое заседание нового правительства Украины, которое на минувшей неделе возглавил Алексей Гончарук.