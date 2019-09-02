"Вы что, клоуны?" В Кабмине пояснили, почему отключили прямые трансляции
Сотрудник департамента Кабмина по связям с общественностью Игорь Конопацкий заявил "Стране", что ни в одной стране Европы заседания правительства не проводятся в присутствии прессы.
По его мнению, новый состав правительства, видимо, решил учесть зарубежный опыт и также отказаться от практики открытых заседаний Кабмина.
"Нет ни одной страны в мире, где пресса присутствует на заседании правительства. Например, в Европарламенте вообще аккредитация платная. В странах Европы журналистов не пускают на заседание правительства. Когда мы общаемся с зарубежными госслужащими, то немцы, англичане, французы - они в шоке от нас. Говорят: "У вас пресса на Кабмине?! Вы что, клоуны? Вы работаете или на камеры позируете?!" И они правы. Может, новый Кабмин решил учесть этот опыт", - поделился своим мнением Игорь Конопацкий.
Вот лишь некоторые из государств мира, на заседаниях правительств которых присутствуют журналисты:
Британия
Россия
Видео: youtube.com/RT на русском
Казахстан
Видео: youtube.com/Телеканал Астана / Astana TV
Турция
Видео: youtube.com/euronews (на русском)
Франция
Видео: youtube.com/CGTN Français
Как сообщала "Страна", в Кабмине отключили трансляцию заседаний. Отныне министры будут заседать в закрытом режиме.
Напомним, что в понедельник, 2 сентября 2019, проходит первое заседание нового правительства Украины, которое на минувшей неделе возглавил Алексей Гончарук.