Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести кадровую перезагрузку в ряде органов государственной власти до 2020 года. Об этом он сообщил на совещании с Кабмином, Верховной Радой и правоохранителями, пишет сайт президента.

Речь идет о Государственном агентстве автомобильных дорог "Укравтодор", Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Государственной службе геологии и недр, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Государственной экологической инспекции и Государственной службе по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность".

Глава государства отметил, что парламент пока не принял закон о невозможности блокирования работы Высшего антикоррупционного суда чрезмерным количеством дел. "Очень надеюсь, что он это сделает в течение ближайших дней", – сказал Владимир Зеленский.

Президент также отметил важность эффективной работы Антикоррупционного суда. "Украинское общество требует от Антикоррупционного суда быстрого и качественного рассмотрения дел в отношении топ-коррупционеров", – отметил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что большая часть экономических неудач в Украине – на совести недобропорядочных судей. "Из-за бестолковой судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти, ее обновления. Наоборот – предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными мерами возможно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишения судейских мантий тех, кто не достоин высокого звания судьи", – убежден Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что очищение должно касаться всех судов, но прежде всего – высших инстанций. "Суды первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями: более 2000 вакансий должны быть заполнены еще до нового года", – сказал глава государства.

По его словам, это должен сделать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время, согласно поданного Президентом законопроекта.

Отдельно Глава государства акцентировал внимание на ликвидации масштабных коррупционных схем в некоторых органах государственной власти. "Провести полное кадровое перезагрузки наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти – Держгеокадастр, Госгеонедра, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция (Государственная природоохранная служба), Укртрансбезпека и самый известный – Укравтодор. Срок – до 1 января 2020 года, но если можно, то сделать это ранее", – обратился президент к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

Ответственным за проведение перезагрузки Зеленский назначил премьер-министра Алексея Гончарука.

Напомним, что Зеленский хочет каждую неделю лишать мантий судей-коррупционеров.

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