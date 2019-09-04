Высшее образование за рубежом становится все популярнее среди соотечественников. По статистике, сейчас за границей учатся около 70 тыс. украинцев. Причем только 5-10% из них планирует вернуться домой, ведь 80% старшекурсников находят себе высокооплачиваемую должность в Европе еще до получения диплома. Абитуриентов же привлекают качество обучения за границей, возможность поступления без ЗНО и доступ к стажировке или практике уже во время учебы. Лидерами по количеству зарубежных студентов являются Англия и США.

Великобритания

Учеба в Англии подразумевает индивидуальную работу (как теоретическую, так и практическую), участие в социальных проектах и даже собственных исследованиях! У каждого студента свой учебный план, утвержденный на кафедрах. График пар и их посещение студент может составлять и отслеживать сам.

Важная часть каждого семестра — семинары. На них студенты и преподаватели дискутируют по заранее изученным темам, решают практические задачи, готовят собственные научные работы. Оценки за эту деятельность не выставляются, итоговый балл ставят на основании отметок по индивидуальной деятельности: домашние задания, проекты, научные работы и результаты экзаменов.





Образование в Великобритании интересно и количеством ускоренных курсов. Например, для “бакалавра с отличием” достаточно лишь пройти стандартную и усложненную программу. Популярно “сендвич-направление” — 3 курса бакалавриата и 1 год стажировки в британской компании.

США

Америка привлекает иностранцев расслабленностью учебного процесса. Представьте, можно записаться на дисциплины не по своей специальности и получить диплом за 3, 4 или даже 6 лет, в зависимости от интенсивности нагрузки.

Так же, как и при обучении в Европе, студенты сами формируют свое расписание при регистрации на следующий семестр и даже выбирают преподавателя!

Голландия

Главный плюс обучения в Нидерландах — упрощенный процесс поступления в вузы для украинцев. Не нужно сдавать экзамены, предварительно учится 1-2 года в колледже или украинском университете. Достаточно сдать международный экзамен по иностранному языку (английский, немецкий или голландский на выбор) и предоставить все необходимые документы. Кроме мягких требований, привлекает и стоимость образования в Европе — от 7 000 евро/год.

Учеба в Нидерландах возможна в двух основных типах вузов: теоретических и политехнических. В теоретических вузах делают упор на подготовку к научной работе; в политехнических — к практической деятельности, с длительной практикой в европейских компаниях. Срок обучения в этих заведениях 3 и 4 года соответственно.

Чтобы выбрать подходящий, определитесь со специальностью — подумайте, какой вы видите будущую профессию, где хотели бы учится, любите ли проводить аналитическую работу или делать что-то своими руками.

Канада

Учебный процесс построен по американскому принципу, но цена образования сравнительно ниже, да и получить гранты или стипендии иностранному студенту проще.





Как и в Нидерландах, функционируют 2 типа вузов: колледжи и университеты. В первых обучение дешевле и быстрее, здесь готовят практических специалистов. В институтах делается упор на общее изучение всех разделов науки и углубление в теорию одной из них.

Германия

Главный нюанс — учиться в государственном вузе на бакалавриате можно только на немецком, английские программы доступны лишь в частных учреждениях. При этом магистратура преподается на обоих языках.

Распространенная форма занятий — туториумы. Это то же, что и лекции, вот только вместо заумного преподавателя материал объясняют старшие наставники — старшекурсники или недавние выпускники, которые точно смогут объяснить сложные вещи простыми словами.





Образование за рубежом открывает массу перспектив. Европейские, американские и канадские дипломы признаются по всему миру.

Сегодня одними из самых популярных направлений остается бизнес и менеджмент, инженерия, IT-технологии, медицина и биологические науки.