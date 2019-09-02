Средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила + 21,4 градуса, что на 2,7 градуса превысило климатическую норму. Это дало возможность лету-2019 разделить шестую-седьмую позицию с летом 2016 года среди самых теплых в Киеве с 1881 года. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Климатологи называют парадоксальным то, что самый холодный день лета был в середине сезона - 11 июля, когда температура под утро опустилась до +11,5 градусов. Это вызвало снижение температуры воды в Днепре в пределах города 17 июля ниже +20,0 градусов.

Самым жарким днем оказалось 13 августа, когда температура после полудня поднялась до +35,0 градусов, что оказалось температурным рекордом нынешнего лета. По данным специалистов, дней с жарой, которая превысила +30 было 22, причем 14 из них - в июне. К слову, летом 2018 года таких дней было всего 12, а максимальная температура воздуха не достигла и + 33,0 градуса. За лето-2019 установлено 13 температурных рекордов, а в прошлом году только 2.

Прошедший июнь оказался самым теплым за 139 лет наблюдений. А вот июль запомнился киевлянам необычно прохладной, как для самого теплого месяца лета, температурой и стал самым холодным в XXI веке, но все же его температура превысила климатическую норму на полградуса.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 80% климатической нормы.

Несмотря на глобальное потепление, нынешнее метеорологическое лето началось в середине мая, продолжается и закончится лишь в сентябре.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за жары в Бельгии, Германии, Нидерландах и Франции побиты температурные рекорды.

Также мы сообщали, что в Киеве в реке Днепр зафиксировали температурный антирекорд.