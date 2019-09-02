Стартовало первое открытое заседание нового Кабинета Министров. Журналисты уже почувствовали на себе первые перемены. Прессу уже не пускают в зал Кабмина, где заседают министры, сообщает корреспондент "Страны".

В зал заседаний сначала разрешили войти только операторам телеканалов и фотографам с камерами. Остальные журналисты вынуждены были ждать в "предбаннике" и следить за выступлением нового премьер-министра Алексея Гончарука по телевизору. Потом операторов и фотографов попросили удалиться из зала заседаний - они спустились в зал брифинга, а прямую трансляцию из зала Кабмина вообще прервали.

По распоряжению Гончарука, отныне заседание Кабмина будет проходить в измененном режиме. Министры будут совещаться без присутствия прессы, а после - выходить к журналистам на брифинг и сообщать ключевые решения, сообщил новый премьер. "Мы изменим немного подходы в работе правительства, будем называть вещи своими именами. В частности, хотим открыть свободный проход на территорию Кабмина. Сейчас решаем, как это возможно с точки зрения безопасности. При этом заседание правительства не будет превращаться в шоу", - заявил Гончарук.

По его словам, выход к прессе сегодня ожидается через час. "Сегодня больше организационное заседание. А первым нашим решением будет проект (мы встречались с Аваковым), которым ликвидируется экономический отдел в МВД, чтобы полиция не вмешивалась в деятельность бизнеса. Это было прописано в программе Владимира Зеленского", - отметил Гончарук.

Кстати, сегодня на заседание Кабмина аккредитовалось рекордное количество журналистов - 120 человек. Вдвое больше, чем обычно, сообщили "Стране" в охране.

Фото: Страна.ua

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