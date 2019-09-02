Первый президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт и находится в состоянии искусственной комы. Об этом сообщает издание "Крым. Реалии" со ссылкой на пророссийского общественного активиста Сергея Акимова.

По словам Акимова, Мешков находится на лечении в Турцию.

"Его ввели в искусственную кому. Сегодня в 11:00 по московскому времени его должны начать из нее выводить. А как дальше будет - посмотрим", - сказал активист.

Юрий Мешков. Фото: ru.krymr.com

Дочь Мешкова Марианна подтвердила информацию о болезни отца на своей странице в Facebook.

"Если чудом выживет, то останется инвалидом на всю жизнь", - написала Мешкова.

Скриншот: Facebook

Юрий Мешков был первым и единственным президентом республики Крым. В 1994 году на выборах президента Крыма за Мешкова, представлявшего блок "Россия", проголосовали 72,9% избирателей. Глава республики объявил курс на интеграцию с Россией, перевел полуостров на московское время и пообещал крымчанам российское гражданство. Также на полуострове при нем провели референдум о возвращении республике широкой автономии. Тогда 83% жителей поддержали проект Мешкова.

В марте 1995 года Верховная Рада Украины в одностороннем порядке отменила действие крымской конституции и упразднила пост президента. Мешкова отстранили от должности, после чего он переехал в Москву.

В марте 2019 года "Страна" сообщала, что суд в Симферополе на двое суток арестовал Мешкова за "сопротивление работникам полиции".

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