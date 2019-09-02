Многие украинские звезды в первый день нового учебного года, 2 сентября, повели своих детей в школу и выложили фотографии в социальных сетях. Мы собрали подборку со школьниками и их известными родителями.

Ани Лорак и София

Певица Ани Лорак опубликовала фото с дочерью Софией, которая пошла во второй класс, и поздравила всех детей и их родителей: "С днём знаний! Будем учиться! Будем становиться лучше!"

За год до развода София перебралась в Москву, где живет вместе с мамой. В прошлом году девочка пошла там в первый класс. Первый год обучения в Павловской гимназии, куда определили ребенка, стоил около 30 тысяч долларов. Второй год обойдется в 20 тысяч. Специализация учебного заведения - гуманитарные дисциплины и иностранные языки.

Потап и сын Андрей

Фотографию с сыном опубликовал певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко). Андрей Потапенко - сын музыканта от первого брака с Ириной Горовой. Она и ее дочь Наташа также пришли отвести мальчика в школу. Кстати, на этой неделе у школьника день рождения - 6 сентября ему исполнится 11 лет.

Комментаторы не могли не отметить забавную прическу мальчика. "Малой как домовенок", - написала одна из подписчиц.

Маричка Падалко и трое школьников

Телеведущая канала 1+1 и супруга Маричка Падалко запостила снимок с тремя детьми-школьниками в вышиванках и с мужем - экс-нардепом Егором Соболевым. "Полетели!!!" - подписала она фото. Ее сыну Мише - 12 лет, дочке Маше - 11 лет, дочке Кате - 9 лет.

Тина Кароль и Вениамин

Певица Тина Кароль, которая вчера вечером вела прямой эфир "Танцев со звездами", с утра показала фото сына Вениамина (10 лет), который пошел в школу, и подписала: "Гордость мамы". Вениамин - сын супруга певицы Евгения Огира, который в 2013 году умер от рака. Мальчик пошел в школу в Лондоне, в 2016 году, когда ему было 8 лет, и сразу во второй класс.

Александр Пономарев и Саша

Певец Александр Пономарев отвел 12-летнего сына Сашу в седьмой класс и рассказал детский анекдот про ежика. Саша - второй ребенок Пономарева от брака с Викторией Мартынюк, с которой он развелся 8 лет назад. У певца также есть 21-летняя дочь Женя, которая родилась в гражданском браке с Аленой Мозговой.

Владимир Зеленский и Кирилл

Отвел сына в первый клсс президент Украины Владимр Зеленский. Его жена Елена написала в Instagram: "Сегодня день для нашей семьи особенный. Букварик, тетради, карандаши. Будто ничего не забыли... Ой, яблоко! Наш сын Кирилл теперь первоклассник. Сегодня он впервые сядет за парту, увидит свою первую учительницу и одноклассников. В последующие 12 лет он узнает, что такое дружба и, пожалуй, разочарование. А еще - будет хулиганить, поедет в первые путешествия без родителей, закалять характер и становиться ответственным...". Фото сына она не выложила, запостив вместо этого снимок с колокольчиком.

Однако "Страна" выяснила, что мальчик пошел в частную "Новопечерскую школу", где год обучения стоит 10-13 тысяч долларов. Там же учится и дочь президента Саша, которая перешла в девятый класс в этом году. Она успела сфотографироваться с подругами в первый учебный день (справа - Ред.).

Сам Владимир Зеленский сегодня посетил линейку.

В "Новопечерской школе" учатся дети и других богатых и знаменитых украинцев - младшая дочь бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана - Кристина, сын певицы Ирины Билык - Глеб, дочка телезвезды Ольги Фреймут - Здата, дочь ведущей Маши Ефросининой - Нана.