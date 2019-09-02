По данным синоптиков, в большинстве регионов Украины до 4 сентября сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса. Из-за этого вводится ряд ограничений для граждан. Об этом передает пресс-служба МВД со ссылкой на ГСЧС.

"В течение пожароопасного периода запрещается: сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях; посещать хвойные леса; разводить костры в лесу и лесопосадках; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу тряпки, пропитанное бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы", - пояснила пресс-служба МВД в понедельник, 2 сентября.

В пресс-службе сообщили, что только за прошедшие сутки в Украине произошло 337 возгораний на открытых территориях, а также призвали граждан немедленно звонить по телефону "101" в случае обнаружения возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях.

Как сообщала "Страна", город под Киевом полностью оказался в дыму из-за масштабного пожара. Из-за этого горожане даже не открывали окна, чтобы дым не окутал квартиры. На месте ЧП работали три единицы основной техники. Причину пожара установит следствие.

Отметим, что в прокуратуре Парижа считают, что Нотр-Дам мог загореться из-за брошенной сигареты.