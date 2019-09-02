По состоянию на 1 сентября 2019 года на едином казначейском счете (ЕКС) Украины находилось 61,83 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы в понедельник, 2 сентября.

Отмечается, что этот показатель на 26% выше уровня на 1 августа. Рост за месяц составил 12,862 млрд грн. Это рекордный показатель за два года. Выше остаток на едином казначейском счете был только 1 сентября 2017 года – 63,151 млрд грн.

Согласно данным Государственной казначейской службы, год назад на ЕКС средств было на 56,2% меньше – 27,085 млрд грн.

Единый казначейский счет – система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств. Объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется.

Напомним, что Государственная казначейская служба рассказывала, с каким дефицитом был выполнен бюджет в июне.

Также мы писали о том, что прошлый бюджетный год в стране закрыли, собрав на 8 миллиардов меньше налогов, чем планировали.