Климатологи назвали 13 августа самым жарким днем минувшего лета в Киеве. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической лаборатории имени Бориса Срезневского.

Специалисты подвели погодные итоги августа, который в столице оказался довольно жарким и сухим. По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднемесячная температура воздуха августа в Киеве составила +20,7 градусов, что на 2,0 градуса выше климатической нормы.

Холоднее всего в Киеве было 6 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +12,0 градусов, а самый жаркий день - 13 августа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +35,0 градусов и этот показатель оказалось самым высоким за лето 2019 года (и вероятно, за год - Ред.). Всего же за месяц в Киеве было 5 дней с жарой, которая превышала 30 градусов.

Также климатологи добавили, что к парадоксам нынешнего августа относится то, что самой жаркой оказалась его третья декада, а самой холодной - первая.

К слову, продолжительность дня в августе сократилась более чем на полтора часа.

Осадков в столице на проспекте Науки выпало лишь 45 мм, что составило 65% климатической нормы.

Ранее "Страна" писала о том, что на саммите G7 глава ООН объявил о чрезвычайной климатической ситуации.

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