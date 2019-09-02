3 сентября на пленарных заседаниях Верховная Рада займется законопроектами о внесении изменений в Конституцию Украины, в частности, в том числе планирует окончательно одобрить проект закона о лишении народных депутатов неприкосновенности. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

В комментарии информационному агентству Корниенко сказал, что завтра будет рассматриваться законопроект 7203 относительно депутатской неприкосновенности. По его прогнозу, рассмотрение для окончательного утверждения может длиться полдня.

Кроме того, нардеп добавил, что парламент рассмотрит направление в Конституционный суд до 10 законопроектов для получения заключений. "Штук до 10 изменений в Конституцию отправить в Конституционный суд с 226 (голосами. - Ред.)", - сказал замглавы фракции.

Другие законопроекты, по его мнению, парламент скорее всего не успеет рассмотреть.

Напомним, 30 августа на первой сессии Верховной Рады народные депутаты в первом чтении и после долгих препирательств одобрили изменения в Конституции по снятию депутатской неприкосновенности. "За" проголосовали 363 человека.

А сегодня комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Раде принять в целом законопроект о внесении изменений в ст. 80 Конституции.