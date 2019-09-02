Ведущая программы "Утро с Интером" Анастасия Даугуле приняла участие в межконтинентальном заплыве Dardanelles Swimming Race, который проходил 30-31 августа 2019 года в Турции и ради которого раз в году перекрывают для океанских лайнеров стратегический пролив Дарданеллы.

Телеведущая стала единственным представителем Украины на этом соревновании, как передает пресс-служба канала.

Анастасия Даугуле, фото: inter.ua

Пролив Дарданеллы отделяет европейскую часть Турции от азиатской, разделяет Европу и Азию. Ширина пролива в узкой части - 5 км. Старт был дан в турецком городе Эсеабат. Анастасия Даугуле преодолела квалификационную дистанцию в лимит соревновательного времени и стала официальным финишером межконтинентального заплыва.

"Такие заплывы закаляют характер, - говорит Анастасия Даугуле. - 5 километров - дистанция достаточно большая, особенно когда течение буквально выворачивает тебе плечи и заставляет глотать соленую воду, пятерка становится гигантской цифрой. Когда швыряет между разнополярными течениями, как щепку, а ты упрямо пытаешься держать курс. Когда посередине дистанции начинает штормить, и ты уже не держишь никакой курс, а думаешь только о том, как сделать вдох. Вдохнул - и отлично, и жизнь пульсирует наглядно. Такого тотального состояния "быть здесь и сейчас" не добьешься медитациями и самоуговорами".

Пловцы пересекают Дарданеллы, фото: inter.ua

Заплыв через Дарданеллы считается старейшим официальным массовым стартом в мире. Традицию заложил лорд Байрон, переплывший пролив 3 мая 1810 года и зафиксировавший свой результат. В этом году в заплыве приняли участие более 800 пловцов-аматоров со всего мира, от Австралии до Норвегии. От Украины - один человек, Анастасия Даугуле. "Этот факт определенно повысил уровень ответственности и не позволял сдаться, когда унесло скоростным течением", - признается ведущая.

Летом этого года ведущая телеканала "Интер" принимала участие в нескольких крупнейших заплывах на открытой воде. Среди них - Le Défi de Monte-Cristo ("Вызов Монте-Кристо") во Франции и Международный заплыв через Днепр в Украине (в самой широкой его части, вдоль Черкасской дамбы). "Для меня лето - это сезон плавания на открытой воде. Реки, озера, моря. Всегда ищу новые маршруты, и это лето не подвело. Спорт даёт силы и энергию для хорошей работы!", - утверждает Анастасия Даугуле.

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