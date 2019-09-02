Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий, чтобы перезагрузить судебную власть. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Заявление о радикальных мерах глава государство сделал в ходе встречи с представителями правительства, парламента и правоохранителей в Киеве. Также он назвал судебную реформу предыдущей власти неудачной.

"Из-за неудачной судебной реформы мы не получили перезагрузки судебной власти и ее обновления. Наоборот, предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи", - сказал Зеленский .

По словам президента, очищение судейского корпуса должно касаться абсолютно всех, а в первую очередь судей высшей инстанции.

"Суды первой инстанции должны быть наполнены новыми судьями. Более чем 2 тысячи вакансий должны быть заполнены еще до нового года. Но это должна сделать уже новая ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей Украины. – Ред.), которая будет перезапущена в ближайшее время", - отметил президент.

Ранее "Страна" сообщала о заявлении на той же встрече премьер-министра Украины Алексея Гончарука, что стране по силам за пять лет достичь показателя ВВП 2013 года.

Гончарук, как и президент, тоже завел речь об увольнениях. Он планирует избавиться от неэффективных менеджеров в министерствах.