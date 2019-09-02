Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря. Об этом стало известно на совещании с Кабмином, представителями Верховной Рады и правоохранителями, сообщают "Украинские новости".

"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельхозназначения и отмене моратория на продажу земли до 1 октября 2019. Принять закон о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря 2019 года", - заявил президент на совещании.

Также Зеленский также призвал собравшихся объяснить обществу, что модель земельной реформы направлена на развитие фермерства и защиту интересов собственника, поэтому забирать землю никто не будет.

Напомним, президент Владимир Зеленский планирует провести земельную реформу в Украине до конца года, чтобы создать рынок земли.

Ранее "Страна" писала о том, что глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что в партия сможет решить земельный вопрос таким образом, чтобы повысить свой рейтинг среди украинцев.