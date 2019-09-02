Сегодня, 2 сентября, проходит первое заседание нового правительства, которое на минувшей неделе возглавил Алексей Гончарук.

Этому предшествовала встреча президента Владимира Зеленского с членами Кабмина и руководством силового блока.

На мероприятии глава государства озвучил список задач для своих подчиненных. Среди них: отменить мораторий на продажу земли, разработать новый Трудовой кодекс, законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря, предоставить список предприятий для приватизации и многое другое.

Чего ждать от Кабмина Гончарука мы рассказали в отдельном материале.

Как будут развиваться события на заседании правительства смотрите и читайте в нашей хронике событий под видео.

Брифинг по итогам заседания Кабмина 2 сентября. Прямая трансляция

15.52 Вопрос от журналиста: "Почему заседания правительства сделали закрытыми?"

Ответ Гончарука: "Мы не решали делать закрытыми. Мы решили прекратить показуху: рассказывать, как много и сложно мы работаем. А будет показывать результат".

15.46 Вопрос от журналиста: "Какая логика трансформации министерств?"

Ответ Гончарука: "У нас есть секторы, которые заслуживают особого внимания - ИТ, сельское хозяйство. Мы считаем, что всем этим будет заниматься министерство экономики. Второе решение: объединение экологии и энергетики. В мире вектор: регулировать энергию надо вырабатывать так, чтобы экология минимально страдала. Еще одна причина: нам нужно объединить данные, касающиеся природных ресурсов. Мы хотим, чтобы все это можно было посмотреть на одной карте - землю, водоемы. За это будет отвечать один человек. В это же время министерства не вытесаны, то мы изменим..."

15.44 Вопрос от журналиста NewsOne: "За счет чего ожидается рост экономики 40%?"

Гончарук: "Это не цифра с потолка. В следующем году мы ожидаем рост 5%, в последующих - по 7%. За счет чего? С помощью иностранных инвестиций, либерализации экономики..."

15.42 "Приняли решение о ликвилации экономического отдела МВД - УБЭП. Но это недоделанная работа. Это первый символических шаг, чтобы дать сигнал бизнесу, что в их работу вмешиваться не будут", - сказал Гончарук.

15.41 "Заседание было подготовительным. Также договорились, что переходит в "цифру" - надеюсь, до 1 октября удастся отказаться от бумажного документооборота", - начал премьер-министр.

15.41 Начался брифинг.

15.12 Выше мы опубликовали видео - там будут показать брифинг по итогам первого заседания Кабмина Гончарука.

14.45 Похоже, все-таки заседания Кабмина будут закрытыми всегда.

Сотрудник департамента Кабмина по связям с общественностью Игорь Конопацкий заявил "Стране", что ни в одной стране мира заседания правительства не проводятся в присутствии прессы. По его мнению, новый состав правительства, видимо, решил учесть зарубежный опыт и также отказаться от практики открытых заседаний.

"Нет ни одной страны в мире, где пресса присутствует на заседании правительства. Например, в Европарламенте вообще аккредитация платная. В странах Европы журналистов не пускают на заседание правительства. Когда мы общаемся с зарубежными госслужащими, то немцы, англичане, французы - они в шоке от нас. Говорят: "У вас пресса на Кабмине?! Вы что, клоуны? Вы работаете или на камеры позируете?!" И они правы. Может, новый Кабмин решил учесть этот опыт", - поделился своим мнением Игорь Конопацкий (на фото).

Игорь Конопацкий. Фото: Страна

14.16 После того, как правительство выйдет к прессе, мы расскажем здесь, как прошло заседание.

14.15 Из этого следует, что заседание Кабмина будет проходить сегодня в закрытом режиме.

Будет ли так всегда - неизвестно. Но со слов Гончарука можно сделать вывод, что да.

Журналисты уже вышли в холл. Трансляции на телевизоре для них тоже нет, экран черный.

Фото: Страна

14.14 короткое видео с открытия заседания Кабмина и вступительное слово Гончарука.

14.12 Алексей Гончарук продолжил:

"Мы изменим немного подходы в работе правительства, будет называть вещи своими именами. В частности, хотим открыть свободный проход на территорию Кабмина. Сейчас решаем, как это возможно с точки зрения безопасности. При этом заседание правительства не будет превращаться в шоу. Мы будем выходить к вам [обращаясь к журналистам] после заседаний и рассказывать, какие решения мы приняли. Поэтому я прошу прессу покинуть зал, мы выйдем к вам через час. Сегодня больше организационное заседание. А первым нашим решением будет проект (мы встречались с Аваковым), которым ликвидируется экономический отдел в МВД, чтобы полиция не вмешивалась в деятельность бизнеса. Это было прописано в программе Владимира Зеленского".

14.10 С небольшой задержкой началось заседание.

"Главный приоритетным заданием нового правительства является экономический рост, - начал заседание премьер-министр Алексей Гончарук. - Поэтому за пять лет экономика должна вырасти на 40%, в следующем году - уже на пять процентов".