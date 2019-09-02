Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что необходимо добиться положительной демографической динамики в стране. Об этом передает издание "Деловая столица".

О планах по поводу улучшения демографических показателей Гончарук рассказал во время встречи президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и правоохранительных органов в Киеве.

"Количество украинцев уменьшается. Этот тренд надо преодолеть. В Украину должны возвращаться люди, и украинцы должны рожать больше, чем умирать. Это стратегическая задача на следующие пять, а может и более лет", - заявил глава Кабмина.

Ранее "Страна" приводила статистику, согласно которой с марта 2018 года из Украины на заработки уехало более 1,3 млн. человек. Каждую минуту количество трудовых мигрантов увеличивается на 2.

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